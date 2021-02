CMAS tiene pipas propias gracias a devolución de impuestos de Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) donó a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Coatzacoalcos dos pipas como parte del Programa de Devolución de Derechos (Prodder) correspondiente al Ejercicio 2021, con lo que la dependencia ya cuenta con vehículos propios de este tipo.

"Estas pipas ya pertenecen a la CMAS de Coatzacoalcos, nunca habíamos tenido, teníamos unas pipas que nos habían dado en comodato, pero no propias... actualmente tenemos dos pipas, las de Conagua, hay otras dos del comodato de Sedesol que estamos esperando que las donen, y repararlas porque están muy amoladas", indicó Jaime Martínez Webb, director de la CMAS Coatzacoalcos.

Es preciso mencionar que el Prodder consiste en la devolución de ingresos federales por el derecho de explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales a los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento para acciones de mejoramiento de eficiencia e infraestructura de agua potable, tratamiento de aguas residuales y de alcantarillado.

"La Conagua es el organismo que más coopera con los organismos del agua potable, no pagarle es no tener criterio", detalló Martínez Webb, quien añadió que estas pipas servirán para poder llevaren aquellas zonas donde no hay suficiente presión en las tuberías, pues cada una tiene una capacidad de 10 mil metros cúbicos.

Jaime Martínez reconoció que pudo tenerse más parque vehicular propio, sin embargo, eso no fue posible a los adeudos que la CMAS tiene desde 2007 con la Conagua cuando la dependencia pertenecía a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y no saldó impuestos, aunque ahora sí están al corriente.

"Sigue pendiente (la deuda), es bastante, muchos años de haberlo hecho mal y en sentido contrario, imagínense si hubieran pagado estaríamos llenos de pipas y excavadoras... se viene arrastrando de tres, cuatro, en algunos casos cinco administraciones", puntualizó Jaime Martínez.

Por último, el director de la CMAS adelantó que la pandemia por Covid-19 provocó un retraso del 15% en los pagos de los usuarios al corriente, situación que se normaliza paulatinamente.