CMAS dará facilidades para 30 mil usuarios clandestinos

Para acabar con la clandestinidad y regazo en Ciudad Olmeca, Villa Allende y Rabón Grande, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), alista dos promociones como descuentos del 50% al 70% en la contratación, pues se estima que existen 30 mil usuarios irregulares que tendrán hasta diciembre para cambiar su situación, de lo contrario habrían cortes al servicio.

El subdirector comercial de la CMAS Coatzacoalcos, Mario Eduardo Leyva Arredondo, indicó que el Órgano de Gobierno, presidido por el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, autorizó estos programas.

"Les queremos decir a los ciudadanos de Allende y Rabón Grande que no nos pagan el agua que tenemos el 50% y 70% directo a su cuenta, si ellos deben 10 mil pesos pagarían 5 mil pesos y esos 5 mil los vamos a diferir de aquí hasta diciembre de 2020, pero si quieren un descuento adicional les ofrecemos el 70%, pero deberán pagarlo en efectivo... entonces puedes pagar los 5 mil o los 3 mil, la idea es que ese ciudadano empiece a tener su contribución regular con nuestro organismo", explicó Leyva Arredondo.

Para otras zonas del municipio, como en el caso de Ciudad Olmeca, se habilitó el programa ´1x1 contigo´, quien añadió que existen promociones en la formalización del contrato, ya que de 7 mil pesos quedaría en aproximadamente 3 mil pesos, que podrán pagar de manera diferida y mensual hasta diciembre junto al pago del servicio.

"Esta situación es para Allende, Rabón Grande y para toda la zona de Olmeca, que son donde tenemos mayor clandestinidad, que no son usuarios de nosotros ... todas estas promociones, apoyos y subsidios están vigentes hasta diciembre del 2020, el que ya no se acercó es porque realmente no quiere contribuir con sus obligaciones... tenemos alrededor de unos 30 mil personas que no forman parte del padrón, son más de 30 mil personas que se roban el agua de los ciudadanos que contribuyen", mencionó Mario Leyva.

PODRÁN DIFERIR PAGOS HASTA 2021

Con esta promoción, al formalizar el contrato, se pagan los derechos de suministro de agua y de conexión de drenaje, sin embargo, si el usuario no está en disposición económica de pagar con estas promociones puede acercarse a la CMAS para solicitar un diferimiento de adeudo para diciembre de 2021.

"Si no se pueden apegar a los beneficios, pero tienen la necesidad del agua y quieren contribuir con el pago, se aplica (descuento de multas y recargos) y eso (la diferencia), se va a diferir hasta diciembre de 2021, puedes pagar la mensualidad (además del diferimiento de la deuda), aplica para todas las tarifas", puntualizó el subdirector comercial de CMAS.

Para aplicar a estos beneficios debe acudirse a las oficinas de CMAS, ubicadas en Revolución 812, de lunes a viernes de 07:00 a 16:00 horas y sábados de 08:00 a 13:00 horas llevando la credencial de elector.

De no aprovechar las promociones, a partir de enero próximo comenzarían a aplicarse multas, ya que la vigencia de estos programas es hasta el 31 de diciembre de este año.