CMAS corta servicio en Villas San Martín; vecinos inconformes

Debido a la negativa de los vecinos del fraccionamiento Villas San Martín a pagar por el servicio, desde hace dos semanas trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos (CMAS) se encuentran aplicando cortes al suministro.

Tal situación mantiene inconformes a los mismos colonos, principalmente a los de la primera y segunda etapa, quienes tienen sus departamentos en niveles altos; "no tiene caso que vengan a cortar las tomas, de todos modos si vamos a pagar es lo mismo, no tenemos agua, y los que tienen es porque consiguieron bombas y fue un gasto a parte de lo eléctrico, que es lo más costoso", expuso un vecino.

Esta problemática prevalece de hace alrededor de 10 años, y se ha ido agravando, ya que desde hace aproximadamente 12 años el agua se suministraba por medio de plantas eléctricas que sí abastecen el segundo y tercer piso de la primera etapa, ya que tampoco habían construido la segunda etapa del fraccionamiento.

"Cuando comenzaron a hacer las demás etapas comenzó a reducirse la presión del agua, o sea entre más casas habían ocurría eso, luego se descompusieron las bombas y ya no pusieron las mismas que puso Grupo Roma sino otras que no tenían la misma presión y es por eso que los que habitamos en un segundo y tercer piso no tenemos agua, solamente cuando la gente de abajo deja de consumir agua es que sube y si acaso al tercer piso y además en más en la madrugada", precisó.

Indicó que al menos en la primera etapa donde él habita que hay aproximadamente 464 departamentos fueron menos de la mitad los vecinos que lograron instalar el servicio de bombas y por ello los demás sin contar otras etapas del fraccionamiento carecen de agua desde hace mucho tiempo.

"Por tener las bombas se paga más de luz y es otro gasto más y luego que nos digan que hay que pagar el agua es otro gasto y si estamos de acuerdo en pagarla pero que nos hagan un buen servicio y haya presión por más tiempo no que sólo tenemos hasta en la noche casi madrugada y el que agarró agua bien y el que no se fregó, los que tienen bomba no les interesa que haya presión", afirmó.

BUSCAN CORTAR LAS TOMAS

Refirió, que los cortes de las tomas comenzaron desde hace dos semanas en el fraccionamiento Santa Martha y posteriormente en Villas de San Martín donde únicamente lograron el corte de tres conexiones.

"Aquí ya se les habló a los trabajadores que vienen por cuadrillas conformadas por cuatro y se les dijo que hasta que no corrijan el servicio no los vamos a dejar que hagan cortes; incluso hasta casi algunos de los colonos los iban a linchar pero no se llegó a eso y mediante el diálogo se les dijo que informarán al jefe que no se pagará y vengan aquí y si quieren que instalen una unidad de cobro y den informes pero siempre y cuando haya buen servicio de lo contrario así vamos a seguir", finalizó.