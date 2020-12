Clínica Gyfit ya no dará servicio de hemodiálisis a derechohabientes del IMSS

La Clínica Gyfit dejará de subrogar el servicio de hemodiálisis a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la región, será otra empresa la que lo brinde a partir del 1 de enero de 2021, así lo confirma la adjudicación AA-050GYR022-E437-2020 publicada en Compranet, pues se hará dentro de los cinco hospitales de la Subdelegación Veracruz Sur.

De acuerdo a la consulta en Compranet, la Subdelegación Veracruz Sur del IMSS busca adjudicar el servicio de hemodiálisis externa en el Hospital General de Orizaba, el Hospital General de Zona, Hospital General de Zona 33 y el Hospital General de Zona 36, este último ubicado en Coatzacoalcos.

El importe estimado para esto es de 6 millones 40 mil 292 pesos con 96 centavos, mientras que el servicio subrogado iniciará el 1 de enero y finalizará el 30 de abril del 2021, es decir, por cuatro meses, siendo este 30 de diciembre el acto de presentación y apertura de proposiciones, mientras que la asignación será tan solo un día después.

Hasta este 31 de diciembre de 2020 los pacientes con problemas renales u otros padecimientos que requieren hemodiálisis se la realizarán en la Clínica Gyfit, ubicada en la avenida Miguel Hidalgo 1323, de la colonia Manuel Ávila Camacho, en Coatzacoalcos, a donde acuden no sólo porteños, sino derechohabientes de Minatitlán, Ixhuatlán del Sureste, Juan Díaz Covarrubias y la congregación de Mundo Nuevo, entre otros.

Dichas sesiones se realizan dos veces por semana, no obstante, de manera extraoficial un usuario confirmó que esta clínica particular cerrará sus puertas a partir del 1 de enero de 2021, al presuntamente no poder costear los pagos de servicios públicos, nóminas y renta del lugar.

En un inicio, hace aproximadamente seis años, Gyfit dio servicio a usuarios del Hospital Regional Valentín Gómez Farías.