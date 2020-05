Clínica del ISSSTE en Coatzacoalcos funciona con normalidad

A casi tres meses de la contingencia sanitaria por el Coronavirus, la Clínica-Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Coatzacoalcos continúa ofreciendo sus servicios con normalidad.

En entrevista vía telefónica Esperanza de la Rosa Valencia, informó que a diferencia de otros hospitales de la ciudad, aunque no específico cuales, la clínica a su cargo no han suspendido los servicios de atención.

"Lo que sí es que ha disminuido la consulta externa pero porque la gente no viene pero aun así yo tengo médico de mañana y de tarde, sigo trabajando normal, yo no suspendí nada como otros hospitales, yo no", declaró.

De acuerdo a declaraciones pasadas que hizo la titular de la clínica, ubicada en la colonia Fovissste de esta ciudad, la consulta médica había bajado un 40%, debido a la disposición que emitió a nivel nacional la institución, misma que incluía que personas adultas mayores no podrían estar acudiendo por el riego que representa para sus vidas contagiarse del Covid-19.

"Sólo deben ser sus familiares los que acudan a recoger el surtimiento de sus recetas y así es como se está trabajando nada más vienen los familiares y se van, adultos mayores no están llegando que era lo que más teníamos en atención de consulta externa; y por lo mismo es que se ha venido presentando esa disminución", afirmó.

Por último De la Rosa Valencia, detalló que los pacientes que a la fecha les brindar un mayor número de atención son aquellos que padecen enfermedad crónica degenerativa, como hipertensos y, otros.

Es preciso mencionar que también se buscó tener información de los pacientes que a lo largo de estos casi tres meses de lucha para combatir el virus del SARS-COV-2, han sido dados de alta, así como otros temas relacionados, sin embargo, la doctora concretamente dijo que no está facultada para brindar información al respecto, ya que es la sede central de la Ciudad de Xalapa.