Clínica de Infecciones respiratorias del ISSSTE, sin médicos fallecidos por Covid-19

En la clínica de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) del ISSSTE de Coatzacoalcos no hay médicos hasta el momento reportados fallecido por el Covid-19, informó Esperanza de la Rosa Valencia, Directora de la Clínica-Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Coatzacoalcos.

“El médico que falleció fue Gilberto fue un médico que se contagió fuera de la institución, ya que estaba en resguardo pero que de una u otra manera perteneció a nuestro equipo de trabajo y lamentablemente falleció; fue un excelente internista y compañero”, afirmó.

Comentó que durante la celebración de este año del “Día del Médico en México”, se ven más comprometidos con la salud de los pacientes.

“Y lo único que nos queda es seguir trabajando, esa es nuestra celebración y recibir pacientes y tratar de darles lo mejor posible en todos los aspectos para una buena atención”, manifestó.

ORGULLOSA DE SU EQUIPO DE TRABAJO

Por otra parte, de la Rosa Valencia dijo que este 2020 más que nunca se siente orgullosa del joven médico Erick Alberto Gómez, así como de otros colegas más que cuentan con la capacidad para continuar trabajando en acompañar a los pacientes con Covid-19.

“Nosotros somos los directivos en este momento pero mi gran admiración por cada uno de ellos tanto el camillero, el enfermero, el administrativo, el de intendencia, el médico que está en esos momento de verdad es algo admirable de reconocerlos y seguimos en la lucha hasta el día de hoy y que ellos también siguen en la batalla, lo que agradezco muchísimo porque sin ellos no haríamos nada”, afirmó.

Declaró que durante esta pandemia en la que ella también ha estado al frente de pacientes y de su equipo de trabajo, han retomado la conciencia por la vida.

“Como los alcohólicos hoy estamos y mañana no sabemos, y eso nos hace valorar a la familia, a los compañeros, a los amigos y el vivir el día a día, no nos queda de otra y amanecer y decir gracias Dios y vamos con todo; y todo esto nos hace pensar mucho qué estamos aquí en lo que podamos para apoyar a la población derechohabiente y no derechohabiente”, informó.

Afirmó que en estos últimos días de lo que va del año la atención a pacientes hospitalizados por Coronavirus ha disminuido de forma considerable.

“Han disminuido; esta Clínica- Hospital está reportando un paciente hospitalizado y ya no tenemos la afluencia de pacientes que teníamos en la clínica de IRAS pero sí siguen pacientes de manera ambulatoria presentándose y más como casos sospechosos no como confirmados”, explicó.

Aseguró que hasta la fecha no han anunciado la desconversión de la institución médica, por lo que continuarán trabajando por igual con guardias en las que participan médicos, camilleros y enfermeros.

“Continuaremos trabajando igual, esperemos que no exista lo que se está previniendo que pueda haber un rebrote, esperemos que no, que la población esté consciente de que esto nos puede afectar no solo a nosotros sino también a nuestra familia”, señaló.

Por último, indicó que durante estos casi siete meses que lleva la pandemia en el país, la institución que preside ha atendido aproximadamente a 600 pacientes por Coronavirus, de los cuales alrededor de 150 han sido hospitalizados por gravedad y entre ellos un 30% lamentablemente perdió la batalla.