Claman justicia por margarita; hace un año el maltrato la orilló al suicidio

A casi un año del suicidio de su hija Margarita Abigaíl Hernández, la señora Leticia Zurita Ávila sigue luchando por encontrar justicia.

Hay que recordar que la joven quien estaba embarazada, se quitó la vida el 21 de agosto del año pasado, presuntamente orillada por el maltrato que recibía de parte de su novio, Guillermo N.

La también presidenta de la asociación civil ´Nunca más dejaré de sonreír de Margarita Abigail´, aseguró que recibido el apoyo del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, es por ello que hace una semana nuevamente presentó las evidencias del maltrato que recibió su hija días antes, y del embarazo, debido a que ella estaba con 21 días de gestación.

"Todas estas evidencias se las presentarán a la presidenta del magistrado, ahora estoy en espera de la resolución, por eso le doy las gracias al gobernador del estado porque me ha apoyado como no tienen idea, yo no me lo esperaba, él me puso un excelente abogado que está litigando la situación de mi hija", refirió.

Es por ello que espera que se haga justicia, pues sigue inconforme con la sentencia que recibió la ex pareja de su hija quien solo recibió de sentencia 3 años 8 meses por violencia familiar.

"Estoy mal emocionalmente, ahorita que está pasando esto, la soledad, la tristeza, todo me llega. No se me hace justo que esta persona no haya sido detenida porque nada más lo acusan de violencia familiar", lamentó.

Actualmente la asociación civil es integrada por 14 mujeres, quienes comparten su experiencia con otras víctimas de violencia, incluso señaló que durante esta emergencia sanitaria por Covid-19, han atendido alrededor de 50 casos de violencia en el hogar.