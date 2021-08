Claman clínica para contagiados de Covid-19 en Nanchital

"Vemos diariamente entrar y salir enfermos, no sabemos si el área del estacionamiento la están desinfectando para evitar más propagación del virus, en lo particular mis familiares y yo estamos considerando que si nos contagiamos acudiremos a clínicas particulares porque luego no hay el medicamento y evitamos ser entubados", comentó el trabajador petrolero Elíseo.

Por otra parte Juan Inocencio expresó, hace más de un mes un familiar se contagió en su centro de trabajo, como tenía problemas con la oxigenación fue enviado a la clínica en Minatitlán, ahí no permiten que ningún familiar esté ahí, los que nos quedamos para tener información estamos dentro de vehículos o en frente a la clínica por cualquier urgencia.