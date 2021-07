ciudadanos_relajan_medidas_sanitarias;_advierten_tercera_ola_de_covid

Ante la advertencia de una tercera ola de Covid-19 en las farmacias de Coatzacoalcos no han reportado un desabasto de cubrebocas ni de geles antibacterial debido a que las personas han relajado sus medidas de prevención ante esta enfermedad.

Los fines de semana se les puede ver reunidos en fiestas sin implementar las medidas que recomienda la Secretaria de Salud como; la sana distancia, el uso de cubrebocas y evitando aglomeraciones.

"Sinceramente a veces no me lo pongo cuando estoy en reuniones, lo olvido dentro de mi bolso o lo traigo conmigo, pero no lo uso y es que con la temporada de calor es demasiado molestoso y sofocante", expresó Laura Mendoza.

En un sondeo realizado por Diario Del Istmo se constató que en las farmacias cuentan con estos productos que tiene un costo de 48 pesos en paquetes de cinco cubrebocas o dos paquetes por 44 pesos.

