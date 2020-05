Ciudadana denuncia irregularidades de Siervos en Préstamo a la Palabra

La ciudadana Ada Cupil Jimenes, señaló que no fue beneficiados con el programa federal préstamos a la palabra de 25 mil pesos para mitigar la crisis económica por el Covid-19, debido a errores cometidos por los Siervos de la Nación.

La afectada indicó que en días pasados los jóvenes que se dedican a levantar los censos vía telefónica para incluirlos en la plataforma, no le solicitaron todos los requisitos para ser acreedora y por estos detalles se quedó sin este préstamo que ofrece el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No solicitaron los requisitos completos y ese error de ellos no permitió otorgar el crédito, yo soy una de las personas a la cual no se le otorgó, porque de acuerdo al estatus en la página para que uno se cheque si fue aprobado o no, me aparece que no fue otorgado por falta de un requisito el cual el servidor de la nación nunca me solicito", detalló.

Indicó que esté mismo problema también lo padecen varios habitantes quiénes también argumentan las misma falla de los entrevistadores.

"Así como yo hay de haber varias personas que están en ese estatus, y conseguí un número telefónico de la ciudad de Xalapa para preguntar qué hacer en ese caso y me dijeron que ya no de puede hacer nada, porque ya cerraron la plataforma para el estado de Veracruz, y que ya estaban con otros estados, y hago está denuncia porque las personas que no les otorguen el crédito de bienestar no es porque el gobierno no haya querido o elegido, sino al mal trabajo realizado por algunos servidores de la nación, como lo fue el que atendió a una servidora", finalizó.

Estos apoyos económicos se distribuirán en los lugares donde se registren mayores afectaciones por la crisis del Covid-19 a partir del 4 de mayo, a través de tres instituciones bancarias que no cobrarán comisión por el servicio brindado.

Estos préstamos tendrán una tasa anual de 6.5%, y para acceder a ellos sólo bastará con firmar un sencillo documento mediante el cual se compromete el beneficiario a su devolución, sin otorgar fianza, garantía o algún equivalente; es decir, serán a la palabra.