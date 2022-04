cisel_ailyn,_la_pandemia_le_hizo_despertar_su_talento

Recientemente estas instalaciones fueron inauguradas para el beneficio de más de 450 alumnos, prueba de ello son dos pinturas que fueron elaboradas en tan solo diez días, por una joven estudiante del primer grado.

"Cuando cursaba el quinto grado de primaria comencé a elaborar carteles, letreros con pulmones y letras, mis compañeros y maestros aseguraban que hacía arte con mucha facilidad", citó la menor.

"Al darle a conocer a mi madre el interés que tenía por continuar desempeñando mis habilidades, la motivó a inscribirme en cursos de pintura en línea, estos me sirvieron para conocer las herramientas y algunos trazos que desconocía".

La adolescente asegura que cuenta con el apoyo de su familia quien siempre la acompaña en sus proyectos, por lo que recomienda a sus compañeros a mantener su tiempo ocupado en actividades productivas ya sea en deporte", agregó.

"La pintura es la forma que utilizó para expresar, mis emociones, sentimientos y al mismo tiempo me divierto, invirtiendo mi tiempo, los colores son el reflejo de lo que he aprendido en mis cursos en línea donde mi madre me ha inscrito", concluyó la alumna de 12 años de edad.