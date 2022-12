Cierre de negocios es por inseguridad, reconoce empresario de Coatza (+Video)

El cierre de negocios en la ciudad no necesariamente está relacionado a la crisis económica y la pandemia de Covid-19, sino a la inseguridad, específicamente por las extorsiones y ataques armados contra establecimientos y asaltos a casas-habitación.

Lo anterior lo declaró el empresario Eduardo Campos Gómez, quien hizo un llamado urgente a los tres niveles de gobierno, en especial al municipal.

Es preciso mencionar que en lo que va del 2022 son cuatro los negocios que cerraron en la ciudad, entre ellos dos sucursales de Famsa, el Cinépolis de Plaza Patio, así como la zapatería Alexa, que se convirtió en un espacio para otra importante marca de tenis.

"Es un llamado al urgente a nuestro alcalde Amado Cruz a que ponga atención en la ciudad; no se está yendo la gente porque no hay trabajo, se está yendo porque no hay seguridad:

"Seguimos con los asaltos, ahora se están metiendo a las casas de la gente los asaltantes, golpean, y se escuchan cosas que no deben suceder", remarcó Campos Gómez.

5 ROBOS EN NOVIEMBRE: OCC

Si bien, el Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos (OCC) marcó hasta este martes 255 días sin secuestros ante la ausencia de denuncias ante las autoridades judiciales, hasta noviembre de este año hubo cinco robos a negocios, un robo a casa-habitación, cuatro robos de vehículos y a transeúntes, así como un homicidio doloso.

"Necesitamos urgentemente un C-5 y cámaras de vigilancia por toda la ciudad, que nos quiten el retén ese que nada más está ocasionando pura corrupción en las entradas y salidas, quiten esos retenes, eso no soluciona el problema, necesitamos cámaras inteligentes que vean una placa de un carro robado y lo detengan", externó Campos Gómez.

POR ENCIMA DE LA MEDIA ESTATAL

De acuerdo al OCC, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al corte de noviembre Coatzacoalcos está por encima de la media estatal en robos a casas-habitación, pues en Veracruz el promedio es de 2.34 y en la ciudad de 2.91.

En cuanto a extorsiones, Coatzacoalcos supera la media estatal con 2.33, cuando en Veracruz es de apenas 0.84.