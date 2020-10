Cierre de extensión del Tecnológico Nacional afectará a 500 alumnos de la sierra

Aproximadamente 500 estudiantes de la zona serrana del sur de Veracruz, podrían ser afectados al cerrarse la extensión del Tecnológico Nacional de México campus Coatzacoalcos, localizado en Pajapan, informó Adrián García Torres, Gestor Social.

"Le pedimos al doctor Bulmaro que se toque la mano en el corazón, es un plantel donde los jóvenes de la Sierra desean continuar sus estudios pero si en su momento se llega a cerrar afectaría gravemente la zona serrana", agregó.

Mencionó que debido a la crisis económica y a la pandemia por COVID-19 este ciclo escolar disminuyó la matrícula estudiantil, por lo que no es rentable para el ITESCO mantener activo el plantel.

"La falta de matriculación, creo to afecta la crisis económica no se cuenta con el recurso para hacer la matriculación de alumnos, si hay suficientes pero no hay economía porque nos está pegando fuerte en la zona serrana", indicó.

En el instituto ubicado en la Carretera Tatahuicapan entre Avenida 1 y 2 se imparten las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial, industrial y Sistemas Computacionales; todos los alumnos egresados del Cecyte 11 realizan sus estudios de nivel superior en esta extensión.

Y es que de cerrarla tendrían que viajar hasta el municipio de Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos para continuar sus estudios por lo que resultaría casi imposible, por el gasto económico que implica.

Solicitaron la intervención del alcalde José Luis González Hernández para gestionen con el director Bulmaro Salazar Hernández que permanezca abierto el plantel Pajapan.