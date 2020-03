Cien millones de pérdidas deja incendio en Soriana de Acayucan

Un oriental llegó en la mañana, tras identificarse y que se permitiera a civiles ingresar al área del incendio del mercado Soriana, tomó un martillo y con él empezó a derrumbar una pared que daba a un restaurante de comida china.

En medio de los restos humeantes del enorme establecimiento, el "Chino" empezó a sofocarse, pero no desmayó en su interés. Con una pala, empezó a quitar escombros de lo que fue su negocio y quitó lo que pudiera. Iba sobre un objetivo. Encontró una bolsa con monedas, muchas, de cinco, de diez y de a peso y las tiró hacia el área quemada, la que fuera el pasillo de Soriana.

Siguió buscando, ya con ayuda de un elemento de la Dirección Municipal de Protección civil de Oluta, quitó costales de arroz y otros alimentos que estaban y por fin encontró la cubeta. Era un recipiente similar a las que se proporciona cuando compra pintura, de 19 litros de capacidad, blanca, y se retiró hacia el centro del estacionamiento, en el área aun acordonada, la destapó y se agradeció así mismo, el dinero, varios cientos de miles de pesos, estaba intacto. No había sido dañado por el fuego.

El oriental y una ciudadano acayuqueña, pudieron este lunes rescatar parte de su propiedad. El primero, solo el dinero en billetes, enrollados que casi llenaban la cubeta, relatan testigos y la mujer, grandes cantidades de alhajas de oro y plata que no fueron robados, solo manchados por el humo, la temperatura alcanzara en el lugar, no provocó que se derritiera. La protección de las propiedades de los locatarios del mercado Soriana, estaban intactos, no así el automóvil Chevrolet que había dentro, tampoco los cajeros automáticos de los bancos y menos, los productores de la tienda de importaciones orientales donde se afirma, inició el incendio.

90 MILLONES EN PERDIDAS

De acuerdo a la estimación fijada por el director operativo de la empresa Soriana, Medardo Pérez, a la compañía le costaría 60 millones de pesos la reconstrucción solamente de la nave del mercado, más otros 30 millones entre equipo y abastecimiento de productos.

No se contabiliza las pérdidas que sufrieron los locales como son, uno de billetes de lotería, una joyeria, una agencia automotriz, otro de lentes y la tienda de productos importados de china así como los cajeros bancarios. El monto, calcularon, podría ser de hasta cien millones de pesos.

Este lunes, personal de Soriana, proveniente de la Capital del país, estuvieron en el Mercado para evaluar los daños, presentar la denuncia correspondiente en contra de quien resulte responsable y recuperar la caja general junto con la empresa Cometra, que retiró el dinero en efectivo bajo los protocolos que deben realizarse.

La reconstrucción de la tienda tardará al menos 5 meses, periodo en que los trabajadores serán removidos a las tiendas de Minatitlán y Coatzacoalcos con apoyo de autobuses que la misma empresa proporcionará.

Una vez concluido los peritajes, se iniciará la demolición de la nave, lo cual pudiera iniciarse en menos de una semana para dar paso a la limpieza y preparación del nuevo inmueble.

La Plaza Florida, que es donde se ubica el Mercado Soriana, reinició sus servicios en forma parcial. Suspendieron actividades los locales ubicados en el comedor, que son alrededor de 6, hasta que se tenga la seguridad y el control del gas y el suministro de la energía eléctrica.