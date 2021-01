Ciclistas recorren el Corredor Transístmico para promover la educación vial

Ciclistas de la región sur de Veracruz recorrieron más de 300 kilómetros de Coatzacoalcos hasta el corredor Transístmico de Tehuantepec, con la finalidad de promover el transporte libre de contaminación e inculcar la educación vial.

El evento fue organizado por el grupo FOX MTB de Cosoleacaque y Enlace Bikers México a cargo de Mario Alberto Castañeda Sánchez, quién también ha tomado la tradición de festejar su cumpleaños conociendo lugares acompañado de su bicicleta y sus amigos.

Milton Mijangos, vecino de Villa Allende e integrante del Clan Jaguaroundi indicó que durante su recorrido pudieron observar que el 90% de los conductores muestran educación vial, avance que se ha logrado con este tipo de actividades.

"La mayoría de los conductores fueron muy respetuosos con nosotros la mayoría aunque no te niego que uno que otro no mostraban el mismo respeto, no cuidaban su distancia, su velocidad a la hora de rebasarnos pero precisamente ese pequeño porcentaje es en el que nosotros queremos trabajar de manera directa", expresó.

Este recorrido fue realizado por nueve participantes quiénes tuvieron la oportunidad de convivir con las personas que se solidarizaron con ellos en su viaje, y les ofrecieron un lugar para descansar.

Este ciclo-viajé estuvo encabezado por Arturo Ernesto Dalzell Castillo, del Clan Jaguaroundi, Ofelia Meza Díaz, Soledad González Reyes, Marlene Rodriguez Soto, de Equipo

Fridas en Bici de Minatitlán, Juan Carlos Calzadas, Juan José Otero Silva y Yarko Tijerina.

Es de esta manera como el grupo de deportistas inició el 2021 promoviendo el deporte y la cultura vial.