Enamorado de Coatzacoalcos; ciclista argentino recorre Latinoamérica

Santiago Mellibosky es un joven ciclista de 31 año de edad originario de Córdoba, Argentina, que salió de su país desde agosto del 2018 a bordo de su bicicleta con la intención de conocer toda Latinoamérica.

Durante su paso por Coatzacoalcos, Veracruz, quedó encantado con su malecón, gastronomía y cultura, por lo que dijo no arrepentirse de haber iniciado este proyecto con la intención de conocer nuevos horizontes.

"Desde agosto del 2018 comencé a viajar con la idea y las ganas de salir y conocer el continente latinoamericano, ir aprendido, conociendo las culturas y todo lo que lo compone y lo rodea la gente".

A su corta edad, decidió dejar el núcleo familiar y emprender la aventura por el mundo, teniendo la oportunidad de conocer países como Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, lugar donde radicó por un año y tres meses a causa de la pandemia del covid-19.

"La primer frontera que crucé fue Chile; después de conocer el desierto de Atacama crucé a Bolivia por una ruta muy bonita, de ahí pasé a Perú, de ahí crucé por lo que es el Amazonas y en barco llegué a Ecuador.

"Después me pasé hacia Colombia y en Colombia estuve un año y tres meses, fue donde me tocó la pandemia", detalló.

EL MUNDO ES TAN GRANDE COMO PARA QUEDARSE EN UN SOLO LUGAR

La inquietud de recorrer el mundo la tenía desde pequeño, decisión que apoyaron sus familiares y a quienes le dedica cada una de las pedaleadas que realiza a bordo de su bicicleta, la cual se ha convertido en su fiel compañera.

"Familia sí tengo, no tengo ni esposa ni hijo, pero claro que tengo a mi abuela, a mi mamá, a mi papá, mi hermano, tía, primos que están presentes en cada pedaleada y que me dan mucho fuerza para continuar. Sí me costó dejarlos, ellos me apoyan y es una decisión que uno toma".

Para Santiago, el mundo es tan grande que no concibe el quedarse en un solo lugar y perderse de las maravillas que existen en otros piases, por lo que decidió viajar en bicicleta para poder disfrutar con calma cada uno de ellos.

"Encontré en la bicicleta la forma más ameno para viajar, es una movilidad alternativa y me hace ir despacio, me puedo parar donde yo quiero y las ganas de ver el mundo, de recorrer, se me hace como muy grande el mundo como para quedarse en un solo lugar", expresó.

MUY ECONÓMICO

Aunque no tenía los suficientes recursos, el joven ciclista no dudó en emprender esta aventura, pues ha tenido la fortuna que en cada uno de los lugares que visita le dan la oportunidad de instalar su casa de campaña, por lo que no tiene que pagar un hospedaje.

Sostuvo que antes de emprender el viaje ahorró algo de dinero, el cual ha utilizado para sus alimentos o comprar algunas refacciones que necesita su bicicleta para continuar.

"Particularmente diría que no, eso se adapta cada uno, pero la verdad que es muy económico; yo viajo con mi tienda de campaña, es muy raro que pague para dormir porque siempre en algún pueblito pequeño me hacen un espacio para pasar la noche.

"Entonces eso se hace económico, porque uno termina gastando en la comida o en alguna refacción para la bicicleta, la verdad es que si es económico", apuntó.

CAUTIVADO POR COATZACOALCOS

A dos días de haber llegado a Coatzacoalcos, como una de sus rutas para conocer la República Mexicana, Santiago Mellibosky dijo haber sido cautivado por la ciudad, conocer su extenso malecón y probar parte de su gastronomía.

"Estoy desde hace dos días y recién ayer recorrí un poquito, tienen un malecón gigante, muy bonito, estaría chido que tuviera una ciclovía; la gastronomía, ya comí pescado, muy rico, estoy a tiempo de conocer un poco más".



Para conseguir dinero, el joven argentino vende las fotografías que ha logrado captar con su cámara en los lugares por donde ha estado, lo que le ha permitido costear algunos de sus gastos.

"Ahorita lo que estoy haciendo es vender fotos de mis viajes, es lo que voy a hacer aquí en Coatzacoalcos.

"Llegué a través de un grupo de apoyo que se llama Enlace Bikers que está en México y en la región del Golfo, una red que da apoyo a los cicloviajeros nacionales e internacionales y la estoy pasando muy bien".

ENLACE BIKERS MÉXICO COATZACOALCOS

Enlace Bikers México es un grupo de ciclistas que organizan rodadas en varias partes del estado, asimismo, están en contacto con otras agrupaciones de deportistas y dan seguimiento durante su trayecto cuando se trasladan a otras ciudades, incluso a otros estados.

Arturo Dalzell Castillo, representante de la agrupación en la ciudad, comentó que durante el 2022 recibieron a más de seis viajeros, siendo Santiago el primero de este año y al que se le brinda el apoyo para continuar su trayecto.

"Nosotros hemos recibido a personas de muchos lugares, de muchos países; Rusia, Francia, Suiza y en este caso estamos atendiendo gentilmente aquí a Santiago que viene de Argentina.

"Nosotros nos vamos comunicando y coordinando, lo alcancé en Agua Dulce, lo traje a Coatzacoalcos, lo hemos invitado a comer y enseñarle un poco de Coatzacoalcos", señaló.

Bikers Coatzacoalcos existe desde hace seis años y está integrado por cinco personas, siendo Veracruz el estado donde más enlaces de esta agrupación existen a nivel nacional.

"En Coatzacoalcos somos cinco personas, Enlace Bikers ya tiene más de cinco años, este año cumplimos seis años de formados, de organizados. Comenzó en Reinosa, Enlace Bikers comenzó entre amigos, se tienen muchos enlaces, sobre todo en Veracruz".

CONDUCTORES POCAS VECES LOS RESPETAN

Una de las principales causas de muerte de las personas que se dedican a rodar en bicicleta es que los conductores pocas veces los respetan en carretera. De acuerdo a la última investigación hemerográfica, se contabilizaron 450 muertes de ciclistas en accidentes viales en México durante el 2019.

En contraste, el Catálogo de Defunciones 2019 de la Secretaría de Salud federal registra 198 decesos y el INEGI sólo 133.

"Yo hice un viaje de Coatzacoalcos a Salina Cruz, hubo un solo incidente, quizás un chofer que se descuidó, se acercó demasiado a nosotros, ya se está volviendo regla normal que nos respeten con unos 50 de distancia a la hora de rebasarnos".

Tan solo el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), dos de cada 10 hogares en el país cuenta con una bicicleta, lo que significa que en casi 75 millones de casas mexicanas alguien emplea una bici como medio de transporte.

Después de Coatzacoalcos, Santiago Mellibosky pretende visitar Xalapa, Coatepec, Córdoba y Orizaba; posteriormente los estados de Puebla y Oaxaca y más adelante la Ciudad de México.

Durante su estancia en la ciudad, a partir de las 17:00 horas estará en el parque Independencia para vender sus fotografías, antes de emprender nuevamente el viaje.