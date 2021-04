CGJ firma acuerdo Veracruz por la Democracia 2021

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que no se entrometerá en las elecciones, prueba de ello es la firma del Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021 con 106 municipios, en las que no se presionará a los alcaldes para favorecer a candidatos en los comicios del 6 de junio.

No vamos a ir a comprar votos como lo hacían Administraciones anteriores, no vamos a dirigir presupuesto ni desviar cajas de miles de millones de pesos para ponerlas a disposición de ciertos candidatos y partidos... Eso es una señal de que desde el poder no se deciden las candidaturas, y que nadie llegó a encumbrarse al Gobierno para irse de candidato", señaló el gobernador en el programa ´A 8 Columnas´ transmitido el miércoles por Radio Televisión de Veracruz (RTV).

