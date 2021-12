CFE intentó volver a cortar la luz a Tesorería; alcalde interviene

"No te debo ni un solo peso de mi administración, he pagado más de 330 millones de pesos, estamos haciendo todo lo posible, te pague 28 millones de pesos de la deuda anterior y estamos trabajando y estamos cumpliendo, porque tampoco tengo el presupuesto", respondió el munícipe al superintendente de la CFE.

Canaan Guiot Garcés, reprochó al presidente municipal no haber cumplido con los compromisos que éste hizo en la Ciudad de México ante la Dirección General de CFE, donde se habría conciliado el pago en parcialidades de la deuda que se arrastra desde administraciones anteriores.

En tanto Víctor Carranza explicó que desde el 2017 comenzó a buscar soluciones e incluso pidió el programa peso a peso para solventar la deuda y la CFE no lo aceptó. Pese a ello, abonó en su administración 28 millones de pesos, aunado a la factura del último mes de 8 millones.

Sin embargo, la CFE pedía 2 millones de pesos más para abonar a la deuda de 200 millones y debido a que el Gobierno Municipal no lo dio por no contar con el monto, vino el corte en Tesorería.

"Hemos abatido 28 millones de pesos y no podemos porque ahorita se nos baja el presupuesto y debemos cuidar las prioridades en los pagos porque debemos pagar los salarios, nos están pidiendo 2 millones de pesos, cuando ya pagamos la factura de mes que son de 10 millones de pesos, con ajustes bajó a 8 millones, nos piden esos 2 millones para la deuda, pero ahorita no lo tengo, no nos alcanza lo que nos está llegando", explicó.

Y es que este lunes la CFE cortó el servicio al edificio municipal por la deuda de 207 millones de pesos que arrastra desde el 2015 la ciudad, peroell alcalde dijo que la CFE corta la luz en Tesorería debido a que es una oficina estratégica desde donde opera todo el gobierno.

Al no poder efectuar el corte en el edificio de Tesorería, los trabajadores de CFE suspendieron el suministro en el Hemiciclo a los Niños Héroes.