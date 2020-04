Censan a vendedores ambulantes de Coatzacoalcos para ser apoyados

Un promedio de 380 vendedores ambulantes están siendo censados por la dirección municipal de comercio, para que puedan ser beneficiados con despensas durante esta contingencia por Covid-19, a fin de quedarse resguardados en sus hogares.

El titular de la dependencia, Miguel Espinosa Villegas estima que el jueves finalicen con el censo únicamente para los comerciantes ubicados en la zona Centro.

"En el momento que tengamos el censo, entregaremos este apoyo en sus domicilios para evitar que salgan, el censo se aplicará a los comerciantes que están desde la calle Bravo hasta Colegio Militar y desde la avenida Revolución hasta Malpica", comentó.

Es por ello que exhortó a los vendedores a tener sus documentos, entre ellos su credencial del INE y su comprobante de domicilio.

"Es importante que entienda que si no entregan su documentación, no le podremos entregar el apoyo, no habrá intermediarios, ahorita es exclusivamente a los que están en la zona Centro", puntualizó.