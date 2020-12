Celebrarán Cronistas Deportivos ZS simbólicamente la Carrera San Silvestre

Será algo inusual, pero no se dejará de pasar desapercibida. La 5a. Carrera Atlética San Silvestre Coatza Desafío 2020 sí se realizará de manera especial, donde únicamente Cronistas Deportivos de la Zona Sur, unidos por el reto que ha significado este año con algunos amigos, se tirarán a la playa para desechar lo malo y revivir las esperanzas de que el año 2021, todos podamos volvernos a ver.

Este será un verdadero reto, que no debe implicar absolutamente ningún riesgo, porque por principio no se no se expondrá a nadie, ya que trata de una convivencia a distancia física y solamente para acompañar al amigo, al que por tantos años de ejercicio periodístico ha llevado la batuta de una nueva generación de escribientes del deporte, los que por largo mucho tiempo han llevado las noticias de tantas disciplinas y torneos en la zona sur de Veracruz.

El evento se realizará muy temprano en un sector prudente a orillas de la playa, demarcándose una distancia de 5 kilómetros, en la que el que desee podrá correr, trotar o simplemente trotar, pero el hecho histórico será cruzar una pequeña meta movible que se instalará brevemente ahí, para señalar la salida y meta guardando las distancias exigidas obligatorias en estas nuevas formas de convivir.

PERO QUE SIGNIFICA

Este es un reto que se han marcado los Cronistas Deportivos de la Zona Sur, a manera de agradecimiento al todo poderoso de lo que se ha estado viviendo y que por pedirle que ya esto pase pronto, habremos de recordar como un año el que nos ha quitado mucho y entre ello las oportunidades de hacer deporte en una convivencia en donde se solían contar con los amigos, hombres y mujeres.

En esta ocasión, la invitación es de amigos, los que de alguna manera entiendan el mensaje, podrán asistir cumpliendo con sus aditamentos exigidos por las autoridades sanitarias, es decir, sus tapabocas, el gel líquido, y que, obviamente no haya saludos de manos ni abrazos, solo con la mano alzada o bien con las manos cruzadas sobre el pecho, y eso sí, a sudar el jersey que sea, pues ahora solo se otorgará un número, solamente para el control de lo histórico que será el ver que este reto, sea para demostrar que mientras se entienda el valor de lo que somos, podamos aún así, creer en que las cosas serán diferentes en los días por venir y que en el 2021, con mayor fuerza y sentimientos extraordinarios se desarrolle lo que sería la 6a. Atlética San Silvestre.

Y como lo han manifestado muchos amigos, vamos a despedir el año, aunque sea de esta manera, haciendo un poco de atletismo a un costado de la playa.

NO HABRÁ COSTO

Y esta es una decisión tomada, ¡no hay cobro de nada!, pero claro que sólo se llevarán de recuerdo el número a manera de simbolismo, por lo que en este año no se pudo hacer más, sin apoyos económicos, por la situación reinante, pero que los buenos intentos y la ilusión de que este tipo de convivencias atléticas y a distancias, se puedan celebrar.

En términos generales, esta será una convivencia ¡INVITATIONAL!... No se desconecten que estaremos dando más tips de aquí al 31 de diciembre. Informes al 9212530116.