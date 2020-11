Celebran a la muerte pese a pandemia en Oluta

Pese al temor a la pandemia, la celebración de la Santa muerte en el día de todos los santos, dedicado, según la tradición, a los fallecidos menores de edad; no se detuvo en Villa Oluta, donde Sandra Cuellar Mortera y su esposo Jesus Manuel Nolasco Santander desde hace diez años festejan ese día con una gran fiesta en la que se reparte comida, bebidas y se ameniza con música ya sea en vivo o mediante un equipo de sonido como ocurrió este año.





Sandra Cuellar, dedicada a las labores del hogar, dijo que desde hace diez años inició su devoción a la santa muerte y desde hace seis, ha podido celebrarla en "grande" en su domicilio de la calle Miguel Hidalgo de la colonia Santa Lucia de Oluta.





En entrevista para Imagen del Golfo, dijo que la festeja por su creencia en ella. "Es mi devoción, me ha ayudado en muchas cosas y porque yo la amo, es mi madre" explica.





"De lo que ella me da, un poquito le doy en su fiesta y vengan a disfrutar, y ella este contenta, con su gente, que viene a bailar" afirmó mientras en el patio de su casa, un enorme altar a la Santísima, observa a mujeres y hombres bailar al ritmo de música tropical y festejar sin cubre bocas y sin la sana distancia que promueve el Gobierno Federal.





A unos metros del panteón municipal de Oluta, la fiesta se prolonga más allá del horario permitido por el Ayuntamiento que decidió abrir el cementerio de 8 de la mañana a 10 de la noche pero este primero de noviembre tuvo poca afluencia y los comercios aledaños pudieron abrir con la condición de que solo se les permitiría vender alimentos.





"Es tu voluntad, se va a hacer y si no, ni modo, pero yo le voy a cumplir, con temor por la pandemia pero yo se que ella me protege aquí y esta noche no va a pasar nada" señala doña Santa Cuellar.





Los festejos de dia de todos los santos, en que los creyentes a la Santa Muerte la celebran, transcurrió con normalidad en Villa Oluta y en general en toda la zona.