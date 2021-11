Celebran a la Muerte en Ixhuatlán; aseguran que fe da resultados

La veneración a la Muerte les ha enseñado a no tenerle miedo, porque todas las personas vivas cumplirán su ciclo de vida y serán recibidos por ella, los festejos en Ixhuatlán del Sureste , concluirán hasta el 21 de diciembre , cuando esperan que las almas abandonadas han encontrado la luz.

En la colonia las Palmas decenas personas están acudiendo a realizar la entrega de ofrendas durante la celebración de Día de Muertos, en el altar donde se encuentran más de 30 figuras de la muerte en sus diferentes representaciones, los seguidores de ella mencionan que las peticiones más solicitadas es salud, abundancia, protección, amor, dinero y fertilidad.

La anfitriona de Paulina Martínez dijo, "Los Santero son personas que se dedican a leer las biblias modificadas, es decir poner cosas a petición de otros, yo no soy así, tengo el don de ver cuál es el mal de mis semejantes, desde el momento que una persona llega sin que me diga que le aqueja digo su problema, aquí no es de creencias, la fe es la que mueve montañas y que ayuda a derribar el mal".

Durante el tiempo que este medio informativo estuvo en el hogar de la vidente, fue testigo que los seguidores fueron respetuosos de las creencias y algunos compartieron sus experiencias desde que se convirtieron adoradores.

"Soy devota de la Santa Muerte, por mi enfermedad y los problemas de fertilidad que mi hija tenia, visitamos muchos médicos, nos sometimos a muchos tratamientos pagando mucho dinero, mal vendimos cosas de valor, varias personas me recomendaron acercarme a la niña, porque así la llamamos, pero curiosamente la soñé en varias ocasiones y fue así que tome la decisión pedir por mi familia para terminar con los problemas de salud y después de varios años puedo decir tengo salud y disfruto de la compañía de mi pequeña nieta", expresó una adoradora de la muerte.

Agregando la entrevistada, no podemos ocultar que todos nacimos para morir, pero pocos sabemos reconocer el valor que tiene, si Dios la creo hay un porque y todos vamos a morir.

Cabe hacer mención que los adoradores aseguraron que los ciclos de la imagen no son de oscuridad y estos concluyen hasta el 21 de Diciembre cuando se renuevan periodos y cuando las almas olvidadas encuentran regocijo, por ello deben de quemarse durante más de seis semanas las cien veladoras, porque encontraran una luz en su camino.