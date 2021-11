CEDH recibió quejas contra escuelas por imponer clases presenciales

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), captó quejas en contra de instituciones educativas de Coatzacoalcos, que estaban obligando a los alumnos a recibir clases presenciales, cuando aún se realizan de manera híbrida por la contingencia sanitaria del Covid-19.



Ante esta situación, los padres de familia presentaron la querella ante la CEDH, para evitar que sus hijos acudan a las escuelas, toda vez que son un sector de la población que hasta el momento no han sido vacunados y corren el riesgo de contagiarse de este virus.



"Se nos acercaron algunos padres de familia que estaban obligando a sus hijos realizar las clases de manera presencial que ya no había clases en linea, se hicieron algunas gestiones, todavía no es obligatoria la presencia de los alumnos, se tiene que hacer la clase híbrida", declaró Tonatiuh Hernández Sarmiento delegado de la dependencia en el sur de Veracruz.



Hasta el momento suman un total de cuatro quejas captadas por la CEDH en contra de los planteles educativos, sin embargo, expuso que no fue necesario realizar un proceso de investigación, ya que lograron llegar a un acuerdo con los directivos para que los alumnos continúen tomando clases en línea.



"Se solucionaron, quizás no de la mejor manera, porque no es una forma muy útil de aprender, el que vaya el padre o la madre las actividades al final de la semana y las realicé el alumno, sin la observación o la supervisión de los maestros", expuso.



Hernández Sarmiento recordó que las instituciones educativas tienen que respetar las determinaciones de las autoridades de salud y educativas, para evitar conflictos entre los padres de familia.