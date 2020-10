CEAPP documenta recortes y disminución salarial en medios por pandemia

La pandemia por Coronavirus acentuó las dificultades financieras en diversos medios de comunicación, por lo que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) ya documentó 30 expedientes de comunicadores que atraviesan la reducción salarial o fueron despedidos.

La comisionada Sayda Chiñas Córdova explicó que la situación se agravó desde el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares y al inicio de la administración de Cuitláhuac García Jiménez las nuevas disposiciones para integrar el padrón oficial de medios masivos fue una medida que pocas empresas lograron concretar.

"Hemos documentado como unos 30 casos entre despidos de compañeros y algunos compañeros que se han asesorado porque los mandaron a hacer ´home office´, pero con la mitad del salario, y ni siquiera fue un acuerdo, porque se supone que las empresas deberían sentarse con su personal y decirles cómo está la situación económica y establecer un acuerdo", indicó vía telefónica la comisionada de la

CEAPP.

Chiñas Córdova precisó que esta situación ha ocurrido más en medios impresos, sin embargo, tampoco se salvan las cadenas radiofónicas ni las televisivas, en estas últimas donde ya hubo recortes de personal, tal como Orizaba, Córdoba y Coatzacoalcos.

"Prácticamente todos los medios en el estado han hecho ajustes en sus plantillas, casi todos los medios, la situación de crisis que traían los medios de comunicación, también porque se extendió mucho el procedimiento para dar de alta como medio de comunicación, luego desde el bienio de Miguel Ángel Yunes ya había un recorte (de publicidad) a los medios formales... ya habría una primera etapa de crisis con el recorte de personal, los más sonados fueron en Xalapa... Es una crisis que se ha sostenido casi tres años con la nueva administración, pero que con la crisis de la pandemia se acentuó más", detalló.

Sayda Chiñas añadió que también en periódicos que llevan décadas formalmente establecidos se hicieron ajustes en sus nóminas para así hacer frente a la pandemia, en los que muchos de los periodistas no tienen seguridad social.

"Hemos estado dándoles acompañamiento, aunque nos quieran decir que somos omisos en esa parte no es nuestra injerencia, realmente ahí es la Secretaría del Trabajo y las Juntas de Conciliación las que tendrían que estarlos ayudando, para eso son instancias que ya se crearon y que tienen presupuesto, también el Instituto Mexicano del Seguro Social debería estar haciendo revisiones a los periódicos porque la mayor parte de los periodistas no tienen seguridad social, en el mejor de los casos están subcontratados y en el peor no existen en el papel", puntualizó Sayda Chiñas.

En el caso de los recortes, la comisionada aclaró que las empresas periodísticas sí liquidan conforme a la ley, aunque por pagos diferidos, esto en común acuerdo.