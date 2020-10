CCE prevé el cierre de más establecimientos es Coatzacoalcos

A dos meses de finalizar el año, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Coatzacoalcos, Esteban Enríquez España consideró que podrían cerrar más establecimientos ante las bajas ventas derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19.

En este sentido, recordó que en los últimos cuatro años se comenzaron a presentar cierres de establecimientos por la crisis económica, por lo que ahora sumándose la epidemia por Coronavirus, ha detonado esta situación.

"Varios hoteles cerraron comenzando la cuarentena, previendo que no sería rentable operar, por eso cerraron de manera permanente el hotel Fairfield Inn & Suites by Marriott, el ONE continúa cerrado aunque no han hecho público que sea permanente, tenemos entendido que más adelante abrirá el NH y City Express", comentó.

Lamentó que es probable el cierre de más hoteles, de igual forma destacó que en los últimos cierres se liquidaron a los trabajadores.

A pesar de esta situación, espera que pronto el Gobierno Federal emita información respecto a inversiones en la región sur de Veracruz, las cuales sean parte del Corredor Interoceánico, para generar más empleo en la zona.