Casa de empeño da por perdido centenario de minatitleca

Reyna García Martínez, dijo que en 2013 empeño un centenario en la empresa "Presta Prenda", dependiente de la sucursal Elektra, de la colonia Las Fuentes,

Y, durante todo este tiempo estuvo pagando un interés cada 28 días de 800 pesos, que en el periodo de 84 meses alcanzó un monto superior a los 67 mil 200 pesos.

La afectada señaló, que ahora que fui a pagar finiquito, me dicen que la prenda no se encuentra en tienda, que la movieron a la bóveda de la ciudad de México, ellos me dieron esa versión, pero ellos mismos se contradijeron, por lo que no me quedó claro, me reporté a la lada 800 de la tienda y allí me dijeron que eso era imposible y que no tenían por qué mover la prenda y mucho menos sin una autorización".

Precisó que, en 2013, cuando hizo el contrato con la empresa "Presta Prenda", le especificaron que el objeto estaría a resguardo en un área especial, siendo el compromiso de devolverla de manera inmediata al cubrir el porcentaje requerido.

La explicación que dieron representantes de la casa de empeño fue que, "la movieron por el tema de la pandemia, para que no la fueran a robar, según que en otra sucursal del estado se metieron a robar y por eso tomaron la determinación, pero no me quisieron mostrar ninguna evidencia del supuesto traslado, pero el corporativo niega esto".