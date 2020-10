Carretera que comunica a Veracruz y Chiapas, bastión de los delincuentes

La carretera Las Choapas-Ocozocoautla, es considerada como una de las más peligrosas del estado de Veracruz, debido a la presencia de células delincuenciales que roban a cualquier hora del día, sin que las autoridades, hayan podido detener a un solo ladrón.

A la altura del kilómetro 73 de la carretera que comunica al estado de Veracruz y Chiapas, es bastión de los delincuentes, quienes cierran el camino con piedras, palos y clavos, para que el chofer detenga su marcha y en ese momento sea rodeado por otros vehículos, de la cual descienden los ladrones y con lujo de violencia despojan a los viajeros de cualquier objeto de valor o dinero en efectivo.

En ocasiones no hay forma de cómo evadir el reten, porque metros adelante, están personas armadas quienes disparan al parabrisas y obligan al conductor a detener la marcha.

La operación delincuencial, no tarda más de cinco minutos, debido que los ladrones operan en grupos de seis personas, quienes todos portan armas de de fuego y en ocasiones se cubren el rostro.

Camiones cargados de electrodomésticos, autobuses y camiones turísticos, son los ´preferidos´ de los ladrones, debido que pueden roban más a los comerciantes en el momento que trasladan sus artículos para sus negocios.

En el 95% de los atracos, no son denunciadas a las autoridades, debido que se trata de viajeros que están de paso por el municipio, por lo que no se detienen para ir a la Fiscalia General del Estado (FGE), porque solo pierden tiempo y no recuperan lo sustraído.

A pesar que en esta zona mantiene vigilancia la Guardia Nacional (GN), no han podido hacer nada para detener la actividad delincuenciales, por lo que siguen atracando ante la inoperancia de las autoridades.

En promedio, se estima que tan solo en un fin de semana, pueden ocurrir hasta cuatro asaltos de esa misma forma, lo que ha obligado a los choferes de carga, a viajar en ´caravana´ para no ser retenidos por los trasgresores de la ley.

La última víctima de los ladrones, fue una conocida empresaria de ésta ciudad, que gracias a la persona que conducía la unidad en la que se transportaba, pudo esquivar los montículos de piedras, para que no fueran alcanzados.

A través de redes sociales narró los momentos de terror que vivió junto a su acompañante y que por fortuna resultaron ilesos, aunque el vehículo terminó con daños en la dirección, suspensión y neumáticos al cruzan la barricada de escombros.

Los automovilistas, pidieron a las autoridades federales, reforzar la seguridad en ésta zona, debido al peligro que corren en manos de los delincuentes.