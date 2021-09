Carranza solicitará a SCT intervenir en rehabilitación de la Coatza-Villa

"Estas lluvias siempre ocasionan deterioro en la carpeta asfáltica, ese tramo ya tiene conocimiento de la situación la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la rehabilitación, vamos a insistirle el porqué el atraso y buscarle cómo mejor las condiciones de esa vía, que es un acceso importante a nuestra ciudad, sobre todo desde Villahermosa", detalló Carranza Rosaldo.

Noticia Relacionada Más de 2 mil mdp a reparación de carreteras por Grace en Veracruz, Puebla e Hidalgo

Es preciso mencionar que el 5 de marzo de este año la SCT realizó un recorrido por esta vía de comunicación junto a empresarios industriales, autoridades locales y legisladores, especialmente en el tramo del Puente Coatzacoalcos 1 al Puente Pajaritos, así como del Bulevar Morelos a la Carretera Federal 180, en donde se encontraron 349 baches; sin embargo, la visita fue para anilzar el costo del proyecto de modernización y rehabilitación.

Hasta el momento no se ha dado a conocer cuáles serán las acciones, aunque en el tramo tabasqueño hay un avance del 46% en la reconstrucción de 23 tramos de siete carreteras, entre ellas se incluye al de Coatzacoalcos-Villahermosa.

"Vamos a ver si es algo de lo que ya estaba, o a lo mejor aún no llegan (al tramo), hace dos años entramos porque estaba muy deteriorado, pero no tengo conocimiento de que hayan llegado, sé que han ido avanzado, pero no en completo todo el tramo... es todo, desde lo que es la caseta, hasta el término que hicieron por Cangrejera, ese es todo el tramo que han contemplado para el mantenimiento", explicó Víctor Carranza.

El alcalde añadió que hace dos años con la donación de asfalto por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) se dio un mantenimiento emergente en algunos tramos afectados, sin embargo, la responsabilidad de la rehabilitación recae en la SCT al ser un tramo federal.