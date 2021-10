Carolina superó el Covid-19 para recibir segunda dosis de AstraZeneca

"Nos fue muy bien, gracias a Dios, no tuve reacciones en la primera, le recomiendo a la gente que se vacune y es bueno", señaló la mujer que acudió este lunes a la segunda aplicación de AstraZeneca en La Alameda, esto en la jornada de personas de 30 a 39 años.

Carolina sólo una de las 7 mil 986 personas que se contagiaron de Covid-19 en Coatzacoalcos, por fortuna ella es de los 5 mil 837 ciudadanos que vivieron para contarla en un municipio, en el que a pesar de las vacunas a todos sus sectores poblacionales, lleva ya dos meses y medio en semáforo epidemiológico rojo.

"A mí me dio Covid, pero me dijo la doctora que gracias a la primera (dosis de AstraZeneca) que tenía no se me fue a los pulmones, gracias a Dios... Gracias a la primera fue menos fuerte el efecto", expresó la mujer con singular alegría.

La jornada de segunda dosis de AstraZeneca para adultos de 30 y más, rezagados y embarazadas, finalizará el miércoles en Coatzacoalcos; ésta es la penúltima, pues resta la segunda aplicación de Pfizer a jóvenes de 18 a 29 años.

Una vez puesta AstraZeneca la eficacia es del 100% contra la hospitalización tras aplicarse la segunda dosis, así como de 81.3% en casos sintomáticos; su efectividad para evitar contagios es del 76% después de 15 días de recibir la segunda vacuna.