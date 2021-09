Carece región de atractivo turístico y cultural que ofrecer

Lo anterior surgió en una reunión que sostuvieron con Jorge Rogelio Gallegos Luria, director general de planeación y desarrollo turístico regional de la secretaría de turismo de Veracruz, quien estuvo de visita en Acayucan para realizar el inventario de atractivos turísticos que podrían ser tomados en cuenta para la Cumbre Olmeca, la cual se planea pueda realizar el próximo año.

Jorge Rogelio Gallegos Luria, director general de planeación y desarrollo turístico regional de la secretaría de turismo de Veracruz, se entrevistó con actores culturales de esta región para conocer el trabajo que realizan y de ser necesario capacitarlos, informándoles que se continúa con la intención de realizar la Cumbre Olmeca, evento que se ha suspendido dos años por la pandemia de Covid 19.

En la plática participaron artesanos del municipio de Soconusco y Sayula, promotores del Son Jarocho y asociaciones civiles relacionadas con la cultura como Arrieros del Apompo y Laguna de los Cerros, de Acayucan.

En la reunión también participó la directora de la casa de cultura del gobierno local, Ligia Badia Ihuilcamine Aché Teruí.

La coincidencia de los participantes fue que no hay apoyo para el sector y pese a que la zona de Acayucan es rica en cultura, la falta de visión de los gobiernos no ha permitido que está se desarrolle, señalando que si en este momento llegara un grupo de turistas no habría qué ofrecerles, ya que no hay en toda la región un espacio físico ideal para una presentación artística, un museo o un lugar donde se pueda apreciar la cultura y tradición de cada municipio.