Capturan un tiburón martillo de dos metros en Jicacal

Durante la tarde de este jueves trascendió la captura de un tiburón martillo de 2 metros de largo en el poblado Jicacal, perteneciente al municipio de Pajapan que está ubicado en la zona serrana del sur de Veracruz.

Fueron los mismos habitantes de la congregación quienes dieron a conocer este suceso mediante las redes sociales, sin embargo se desconoce si habría sido encontrado sin vida en estas costas.

El darse a conocer este hecho, usuarios de Facebook reprobaron lo ocurrido, llenando las publicaciones de distintos medios con los siguientes comentarios: "No es un trofeo para que lo presuman", "La captura de dicha especie es ilegal", "Ojalá que los tiburones no hagan lo mismo con ellos, porque ese día sabrán que se siente ser cazado", "El tiburón martillo está en peligro de extinción", "Eso no es bonito, da mucha tristeza", "Esos que agarraron este tipo de tiburón son unas bestias", entre otros.

La publicación se dio a través de la página "Jicacal, Ver.", acompañado con el texto "Hermoso tiburón martillo" y se aprecia en una camioneta de batea, amarrado con unas cuerdas de una infraestructura de la unidad, en lo que es la zona de restaurantes de la localidad.

Por su parte, Marcos Céspedes, director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Pajapan, mencionó que la captura fue realizada por pescadores de Playa Linda, y desconocen el paradero del pez, ya que Protección Civil no alcanzó a intervenir, por lo que se lo habrían llevado a Las Barrillas.

El gran tiburón martillo es el más grande de las nueve especies conocidas, puede crecer hasta los seis metros de longitud y pesar hasta 450 kilos, la mayoría de estos escualos son pequeños e inofensivos para los humanos, y se encuentran como vulnerables en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN.