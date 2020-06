Canaco en desacuerdo con negocios no esenciales que reanudaron labores

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Armando Carvallo Brañas, manifestó su desacuerdo con los negocios no esenciales que este lunes reanudaron actividades en Coatzacoalcos, sin embargo, los invitó a sumarse a las ventas a domicilio y por internet, a fin de no ponerse en riesgo de contagios por Covid-19.

"(Está) mal, la verdad sí hay desesperación ya, porque si bien veníamos sufriendo, nuestros ingresos se habían visto afectados no de meses, sino de un par de años a la fecha...es difícil para muchos el poder subsistir y quizá han interpretado este regreso a la normalidad no como realmente debiese, no están tomando en consideración los semáforos que se han mencionado, ahorita todo el país se encuentra en rojo", indicó Carvallo Brañas.

El líder camaral añadió que la Canaco cuenta con 300 socios, de los cuales el 80% cerró temporalmente sus negocios, sin embargo, muchos aplican la entrega de productos a domicilio o la venta a través de internet con el pago a través de aplicaciones en dispositivos móviles o transferencias electrónicas.

"Hemos estado en pláticas, directamente con las autoridades municipales, es difícil para ellos mantener el orden, tiene que ser de una manera consensuada y madura que esto es por el beneficio de todos, todos los días nos enteramos de decesos de personas conocidas, eso es inocultable... Seguimos con la misma mecánica, de quedarnos en casa, comercios únicamente esenciales, ha habido cambios, la mayoría de los comercios estamos trabajando a distancia, creo que eso es un beneficio hasta cierto punto que se recibe", señaló el presidente de la Canaco.

Armando Carvallo refirió que son hoteles y restaurantes los negocios más afectados tras las disposiciones gubernamentales, por lo que algunos se adaptaron a otras alternativas para subsistir, como lo son entregas a domicilio.

"Surgieron nuevas modalidades como la entrega en los vehículos, la entrega a domicilio, se desarrollaron aplicaciones de comercio digital, varios negocios han emprendido y viendo el lado amable de esta penosa situación, creo que lo que tenemos que pensar es mantener estos mecanismos, obviamente regresaremos a una nueva normalidad con todas las precauciones posibles, pero podemos mantener estas modalidades", puntualizó.