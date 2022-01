Campus de la UV en Agua Dulce se abrirá para el nuevo ciclo escolar

Será en el ciclo escolar 2022-2023 en que el Campus Agua Dulce de la Universidad Veracruzana (UV) inicie funciones para beneficiar a la población estudiantil de ese municipio y localidades aledañas, reveló Sergio Guzmán Ricárdez, diputado local por el Distrito 30.

"Me reuní con el rector de la Universidad Veracruzana, nosotros traemos ahí un proyecto que no es nuevo, ya se ejecutó y que bueno, agradezco mucho al gobierno municipal de Agua Dulce, al profesor Noé, que le dé continuidad a este proyecto; me reuní con el rector para terminar la tramitología", mencionó Guzmán Ricárdez.