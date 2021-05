cambio_de_juez_desfasa_proceso_de_andrea_n,_acusada_de_asesinato

La jueza de control, Tomasa Delgado Serna, fue cambiada sin previa notificación, lo que provocaría un desfase más acentuado en la revisión de casos, reveló el abogado Eduardo Ramos Carmona, integrante de la defensa de Andrea ´N´, quien fuera vinculada a proceso por el asesinato de Silvia Jazmín Armendáriz Alpuche.

"Dentro de las audiencias siempre se veía una tendencia a proteger a la fiscalía, la fiscalía en muchos casos tuvo muchas irregularidades y siempre fueron convalidadas por la ciudadana juez, siempre he estado en contra, hoy afortunadamente no está, no va a ser la encargada de llevar a cabo la audiencia intermedia", mencionó Ramos Carmona.