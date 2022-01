Cámaras de seguridad en Coatzacoalcos inservibles

El alcalde de Coatzacoalcos Amado Cruz Malpica negó que el tema de las cámaras de videovigilancia en la ciudad sea algo trillado, pues afirmó que se tratará en la mesa de seguridad.



Detalló que aún que no se incorpora el Contralmirante Luis Enrique Barrios Ríos a la Dirección de la Policía Municipal, por lo que es un tema que aún será analizado con los representantes de las diferentes corporaciones policiacas.



"No es un tema trillado, yo creo que es un tema que se deberá abordar en su momento en las mesas de seguridad, lamentablemente el contralmirante está todavía en un proceso de entrega a recepción en la responsabilidad que tiene y los enlaces están trabajando en su mínima expresión", dijo.



Durante la administración estatal de Miguel Ángel Yunes Linares fueron instaladas alrededor de 200 cámaras de videovigilancia en Coatzacoalcos, sin embargo no todas operan, por lo que los equipos han comenzado a deteriorarse por la falta de mantenimiento.



Cruz Malpica mencionó que la Sindica Única Ana Bertha Hernández también participa en la mesas de seguridad al contar con las comisiones de Policía y Prevención del Delito, con la intención de armar estrategias que permitan mantener a la baja la incidencia delictiva.



"Nuestra amiga Ana Bertha Hernández está asistiendo, nuestro secretario de gobernación, el primer oficial de la policía municipal y las corporaciones habitualmente que están en la mesa, están asistiendo", comentó.



Cabe mencionar que es el sector comercial y empresarial, quienes han hecho el llamado a las autoridades para que entren en operación dichas cámaras de vigilancia y así tener registro de las personas que se dedican a delinquir y dar con mayor facilidad con su paradero.