Cae producción industrial durante la pandemia en Veracruz

Esta caída en la producción industrial en Veracruz se debe a que tres de los cuatro subsectores que componen esta actividad, mostraron un comportamiento negativo: la industria de la Construcción se redujo -43.4%, las Manufacturas cayeron -17.7% y la Generación de electricidad, agua y gas doméstico disminuyó -1.4% en el mismo período.

Sólo la Minería, que mide el valor de la producción de petróleo, tuvo un comportamiento positivo creciendo 12%, lo cual se explica por el incremento que registró el precio internacional del petróleo, que actualmente alcanza un valor de 75 dólares por barril (dpb), luego de haber llegado a niveles nunca antes vistos de -2.37 dpb en abril del año pasado.

Aun así, el crecimiento de la minería no logró impulsar al resto de la actividad industrial del estado. Por esta razón, la mejoría en la actividad petrolera realmente no es signo de mejoramiento de la actividad industrial en particular, ni de la economía veracruzana en general.

Con esto, la entidad tiene una variación porcentual de -21.3% en mayo de 2021 comparado con el valor observado en 2019.