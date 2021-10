Cada bimestre, Bienestar da de baja hasta a 40 pensionados por defunción

"Aquí en Coatzacoalcos por lo regular nos llega de cuatro a seis pagos de marcha, sí lo solicitan pero muchas personas no cumplen con los requisitos de estar dados de alta ante la Secretaría, entonces como no tienen trámite de alta de auxiliar o no ha procedido en el tiempo que fue el deceso, la Secretaría marca nada más una baja del programa", declaró.

Una vez que los abuelos son dados de baja por fallecimiento, los auxiliares podrán solicitar el pago de marcha, el cual se hará efectivo un mes después, recibiendo la cantidad de mil 350 pesos.

Cabe mencionar que no todos los adultos mayores cuenta con un auxiliar, pues cuando acuden a registrarse al programa lo hacen de manera independiente, sin que los acompañe un familiar, por lo que muchas de las veces no reciben este último apoyo.

"En este caso la pensión actual es de 3 mil 100 pesos, entonces el pago de marcha serían mil 350 pesos, eso nos viene emitido por orden de pago y se entrega directamente al auxiliar, para solicitarlo tienen que llevar la documentación del adulto mayor, INE, CURP, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, anexamos él acta de defunción y la misma documentación del auxiliar", dijo.

Una vez fallecido el beneficiario, el auxiliar tiene de uno a dos meses para solicitar el último pago, de lo contrario la Secretaría del Bienestar lo dará de baja de manera inmediata.