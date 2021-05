Buscaré la depuración real del padrón del transporte público: Cheva

· Que no sea una regularización meramente recaudatoria que sólo quede en engaño para los permisionarios, sino que se haga una regularización que les permita poder acceder a créditos para la renovación de unidades.

A la mitad del periodo oficial de campaña para los candidatos que buscan la diputación local urbana por el Distrito XXIX, la abanderada de MORENA, Cheva Cortés Pérez, asegura ha obtenido una gran respuesta ciudadana en las 25 colonias visitadas donde reciben con beneplácito su propuesta de regularizar de verdad, el transporte público, para acabar con los taxis y urbanos piratas.

Se visitó la colonia Santa María en la cual viven muchas personas que son trabajadores del volante y durante el diálogo con ellos Cheva Cortés Pérez les dijo: "Durante los gobiernos pasados se habló mucho sobre la regularización del transporte público, pero en realidad sólo fue una estrategia recaudatoria.

Lo hizo el gobierno del PRI y después el gobierno Panista y sólo engañaron al real permisionario sacándoles dinero por la supuesta regularización y todo quedó a medias, siguen existiendo los autos y urbanos piratas y clonados", apuntó la abanderada de la Coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz" a la Diputación Local por el Distrito XXIX.

Indicó que una de sus principales propuestas de campaña es la reestructuración total del padrón del transporte público, ya que al no existir un número real de unidades se pone en peligro no sólo al permisionario y a su chofer, sino también al usuario que desconoce si el vehículo que está abordando realmente es oficial y no es utilizado para otras actividades diferentes a la prestación del servicio.

"Me voy a esforzar para conseguir elaborar un solo padrón, tanto de taxis como de urbanos y de esa manera saldrán de circulación las unidades piratas o clonadas y en los urbanos los que circulan con supuestos "permisos". De esta manera se fortalecerá la economía del real permisionario y se les permitirá acceder a créditos para comprar nuevas unidades y poder renovar el parque vehicular", finalizó la candidata de la Coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz" a la Diputación Local por el Distrito XXIX, Cheva Cortés Pérez.

