Buscarán aplicar ley para castigar a quienes maltraten a sus mascotas

"Tengo la fe y la esperanza de poder entablar comunicación y poder trabajar de la mano con la nueva administración, para la aplicación de la ley, para que se sancione, para que se castigue a quien maltrate a un animal", declaró.

Aunque hasta el momento no ha tenido ningún acercamiento con las autoridades electas, mencionó que respetará la decisión que se tome con el Centro de Control Animal, pues dijo que lo que menos quiere es tener conflictos como ocurrió hace cuatro años cuando entró la presente administración municipal.

"No hemos tenido ningún acercamiento, si lo voy a buscar, no quiero que me suceda lo de hace cuatro años, yo creo que de los errores hay que aprender, pero la decisión que tomen adelante, yo no tengo ningún problema, lo que si insistiré que las autoridades apliquen la ley de protección a los animales", comentó.

Recordó que hace cuatro años se conformó un comité para la atención y cuidado de los animales, el cual nunca fue sesionado, ni aprobado por el cabildo y que dejó de operar durante el periodo de la contingencia sanitaria.

"Fue un comité que nunca funcionó, hasta donde después supimos que fue un comenté que nunca se aprobó por el cabildo y ahora con lo de la pandemia menos, el módulo que aveces estaba en las instalaciones del ayuntamiento dejó de funcionar y ahorita no hay absolutamente nada", expuso.