Inicia Gobierno esquema de seguridad rumbo a proceso electoral en cinco municipios

El Gobernador del Estado, Cuitláhuac Garcia Jimenez anunció el arranque aquí, para cinco municipios, un programa que pretende blindar la seguridad desde un esquema general, a los aspirantes a cargos públicos en el proceso electoral venidero ante el informe del Interés de la delincuencia organizada en inmiscuirse en esas elecciones.

El programa de seguridad incluye a cinco municipios que son Soconusco, Texistepec, Sayula de Alemán, San Juan Evangelista y Acayucan.

Dijo que hasta el momento ningún aspirante a solicitado formalmente seguridad para su persona y los esquemas que se manejarán dentro del blindaje no pretende darle seguridad a los candidatos en forma especial si no desde el cuidado a la ciudadanía y la localización de objetivos que pudieran causar problemas electorales.

El Gobernador encabezó una reunión de la coordinación para la construcción de la Paz en esta cabecera municipal. "Realizamos El análisis del blindaje que queremos darle a municipios, candidatas y candidatos con respecto a la problemática de la Intención a veces de la delincuencia organizada para infiltrarse. Tenemos que hacer este estudio y este análisis y el día de hoy iniciamos en la zona sur con cinco municipios, Soconusco, Texistepec, Acayucan, Sayula de Alemán y San Juan Evangelista.

Tenemos información y vamos a seguir recabando a fin de hacer un estudio completo que en todo el estado nos permita dirigir operativos generales, regionales, locales e identificar objetivos." Señaló

"Estamos iniciando en el sur del estado dentro de la estrategia general que plantee en Xalapa para atender la petición desde la federación de iniciar un esquema de protección. Recordemos que la secretaria de seguridad y protección ciudadana dio a conocer la generalidades de este plan, lo estamos implementando con este paso en Soconusco" comentó al concluir la reunión, en conferencia de prensa.

"No es una protección a los aspirantes, lo hemos dicho muy claramente que tenemos que hacer una protección de la ciudadanía y de la gente, en ese esquema de protección está a los aspirantes..., todavía el ople y el INE, no tiene los candidatos establecidos, cualquier que se diga candidato no es cierto..." aclaró.