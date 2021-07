"En enero del año pasado empecé con la panadería porque me llevé un año en la secundaria, ya no seguí estudiando, y como mi madre y mis hermanos siempre hemos sido comerciantes mi mamá me motivo aprender la panadería", dijo.

Durante el tiempo en el que la pandemia se agudizó y la mayoría de personas debía quedarse en casa Kevin Daniel se concentro en tomar cursos de repostería en los que aprendió a preparar pasteles, postres, alitas, hamburguesas hotdogs, y pizzas.

Sin embargo, se decidió a emprender su negocio de pizas cuando los negocios fueron obligados a cerrar, y el dinero empezó a escasear en casa, en ese momento supo que debía ayudar a su madre a sostener los gastos del hogar.

"Nosotros nos vimos beneficiados por un tiempo y gracias a la venta va mejorando porque llegamos al momento en el que no teníamos ni un peso", expresó.

Gracias a las recomendaciones de las amistades sus alimentos se fueron dando a conocer y lograron colocarse en el gusto de las personas.

Actualmente elabora mas de 13 pizas al día, también saca pedidos de hamburguesas y alitas, y su jornada laboral empieza desde el mediodía.

Su sueño es lograr expandirse, poner varias sucursales en la ciudad, seguir ayunado a su madre y ser un ejemplo para sus dos hermanos menores que también siguen sus pasos.

