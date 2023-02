Busca Amado Cruz Malpica que llegue Tesla a Coatzacoalcos (+Video)

El alcalde Amado Cruz Malpica también ofreció brindar todas las facilidades para que la fábrica de autos eléctricos Tesla se instale en Coatzacoalcos, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que esta empresa se instale en Nuevo León ante un problema de abasto de agua.

"Coatzacoalcos está en la mejor disposición de atender cualquier asentamiento productivo, tenemos un programa anclado en el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, pero Coatzacoalcos está con las puertas abiertas para cualquier empresa productiva que se quiera asentar, reciba las facilidades de parte del ayuntamiento", declaró.

Asimismo, dijo que su administración está comprometida en proporcionar los mejores servicios públicos creando las condiciones idóneas para el desarrollo de toda industria, además de que Coatzacoalcos cuenta con el agua y la energía eléctrica suficientes, reuniendo las condiciones óptimas para que la fábrica de autos trabaje los 365 días del año sin interrupciones.

"Me parece que todas estas empresas esperan definiciones, están en curso los estímulos fiscales de manera particular y desde luego la promoción específica de los espacios y sus costos. Me parece que en el área que comprende Villa Allende y la parte rural de nuestro municipio hay agua suficiente", comentó.

Ante el planteamiento de López Obrador de que Tesla se ubique en el sureste del país, Cruz Malpica ofreció todas las facilidades para instalarse y recordó que Coatzacoalcos cuenta con la infraestructura portuaria, instalaciones idóneas y el personal calificado para el traslado de vehículos hacia todo el mundo.

Tesla es una empresa estadounidense con sede en Austin, Texas, y liderada por Elon Musk, que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos, componentes para la propulsión de vehículos eléctricos, techos solares, instalaciones solares fotovoltaicas y baterías domésticas.