Burocracia frena escrituración de escuelas en Coatzacoalcos

Escuelas de Coatzacoalcos no han logrado efectuar el proceso de escrituración debido a los trámites tan burocráticos, que limita a los directivos obtener la regularización de los predios donde se encuentran establecidos.

Y es que de las 254 escuelas que existen en la ciudad, solo 28 cuentan con escrituras, ya que dentro de los requerimientos deben presentar quién les donó el terreno de lo contrario no podrán iniciar el proceso para tener certeza jurídica del predio, afirmó la regidora con la comisión de educación en Coatzacoalcos Yajaira Tadeo.

"Los antecedentes, quién les regaló, quién les donó, quién les vendió, quién qué, entonces si no tenemos el antecedente, no podemos escriturar algo que no es nuestro o que no es de la institución en este caso", declaró.

Explicó que con las escrituras pueden acceder a apoyos que proporciona tanto el estado como la federación, por ello, invitó a los directivos a acercarse al ayuntamiento para iniciar el proceso.

"Espacios educativos te pide de alguna manera tener escrituración, si no tienes escrituras, no te pueden llegar estos apoyos federales, estamos trabajando para que todo se realice en buena manera y buenos términos", agregó.

Reiteró que el porcentaje de escuelas con el documento es muy bajo, de ahí que la administración actual busque que estén en regla.

Apenas en diciembre dos instituciones recibieron su documento, entre estas la del1 Cecytev 19 en Ciudad Olmeca y esperan que en este 2023 se logre escriturar a 8 con el apoyo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).