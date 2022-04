Brindan apoyo a doña Delfina; insiste en recuperar su empleo

De igual manera, Andrés Rosaldo, encargado de estas oficinas, le brindará el apoyo para conseguirle un lugar en el próximo ciclo escolar a su bisnieto de 13 años, en la escuela secundaria Adolfo López Mateos.

"Agradezco las atenciones que han tenido conmigo, por lo de mi niño, los papeles, pero me interesa mi trabajo, yo quiero volver a trabajar", refirió la señora Hernández Fernández.

"Yo no me puedo quedar sin trabajo, ya que tengo mucha necesidad, padeciendo hambre y humillación, no puede ser justo que ese señor se ensaño conmigo, que nada más haya estado así, nada más por contrato, yo soy sindicalizada y ese señor solamente se ensañó conmigo", agregó.

Cabe mencionar que Doña Delfina, es ampliamente conocida por personal del Ayuntamiento luego de haber laborado en limpia pública y en el Mercado Coatzacoalcos.