Bloquean mano de obra de CTM en refinería Dos Bocas, acusa secretario

Aproximadamente 150 integrantes del sindicato de trabajadores de la CTM, fueron bloqueados para buscar una oportunidad laboral en la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, en Tabasco.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario general Vicente Aparicio Rosario, expuso que las empresas constructoras estaban solicitando mano de obra, por lo que enviaron a 200 trabajadores, de los cuales solo 50 fueron contratados, el resto no fue aceptado por sindicatos locales.

"Nos pidieron gente para Dos Bocas Tabasco, 200 gentes, pero los sindicatos de allá se opusieron, las agrupaciones de Tabasco son más combatidos que nosotros, pero también ellos deben de entender que si no tienen mano de obra, que les den permiso a la gente de nosotros", comentó.

Dentro de las categorías que se solicitaban eran fierreros, Carpinteros, Albañiles, fueron los trabajadores que solicitaban en la obra de Dos Bocas, pero la mayoría fue bloqueados.

Recordó que durante la construcción de Etileno XXI, se les dio la oportunidad de trabajar, toda vez que es una obra a nivel nacional que benefició a todo el sureste del país.

"No fue mi culpa, yo hice el intento, de hecho mandamos una parte, no pude mandar la otra parte, está pendiente, no dejan los de allá, es lógico, pero si no tienen mano de obra para que me opongo", puntualizó.