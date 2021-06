Bloquean la avenida Quevedo; llevan más de 20 horas sin luz

"Yo tengo un negocio de carnicería y acabo de meter res y cerdo y la verdad no se me hace justo que tengo más de 23 horas sin luz, vino comisión, pusieron un transformador y se echó a perder, vinieron, pusieron los cables y todos se quemaron", declaró Adela Rodríguez Martínez una de las afectadas.

PUBLICIDAD

Explicaron que la empresa eléctrica realizó un "remedio" casero, porque a los pocos minutos que atendieron el reporte, nuevamente se quedaron sin luz lo que los llevó a manifestarse y bloquear la vialidad a medida de presión.

Noticia Relacionada Joven choca su moto contra vehículo en el malecón

"Las personas que tienen negocios están siendo afectados, también los de la tercera edad que no aguantan en calor, los niños y no es posible que la comisión federal solo hizo una cosa que no sirvió y aquí vamos a estar hasta que nos resuelvan el problema", comentó la señora Laura Patricia otra de las manifestantes.

Los inconformes también dieron a conocer que elementos de policiacos trataron de intimidarlos para que levantaran el bloqueo, pero los colonos expusieron que hasta que la CFE solucionara el problema se retiraría.

PUBLICIDAD

Esperan que en las próximas horas la Comisión Federal de Electricidad realice el cambio de transformados y los cables, toda vez que por las noches se han registrado fuertes lluvias y por el día el termómetro alcanza los 30 grados centígrados.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD