Biblioteca Quetzalcóatl había perdido usuarios, aclara alcalde

De acuerdo con las autoridades municipales, en este espacio solo asistían 20 personas diariamente, por lo que se optó por realizar este cambio.

Sobre las declaraciones hechas por la diputada local Eusebia Cortes por el caso de la biblioteca "Quetzalcoatl", el presidente municipal no quiso entrar en ningun tipo de polemica y dijo que la legisladora tiene derecho de opinar como todos los ciudadanos.

"Quien o quienes orquestaron esta fallida decisión lo pensaron con el higado y no con el cerebro, y mucho menos con el corazón", publicó en redes sociales la ex regidora del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, quien no estaba de acuerdo con la decisión tomada por las autoridades municipales.

La biblioteca "Quetzalcoatl" cuenta con 36 mil ejemplares, que se encuentran disponibles desde esta semana en el anexo del palacio porteño.