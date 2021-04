Basureros de Allende y Las Matas, urge cerrarlos ya

Urge que autoridades estatales y federales atiendan cuanto antes la contaminación que están generando los basureros de "Las Matas" y "Villa Allende", aseveró el candidato a la Diputación Federal del Distrito XI por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Isaac Férez Esparza.

"No es posible que las autoridades no puedan poner orden, no es posible que sigan ignorando el tema de los basureros a cielo abierto, es un tema que se tiene que atender urgentemente y mientras más pasan los días sin atender, más se sigue acrecentando el cambio climático, más se sigue contaminando y más se sigue perjudicando a la salud de la población", dijo.

Así como los basureros en Villa Allende y Las Matas, en Veracruz hay más de 127 depósitos de basura a cielo abierto clandestinos, donde se concentran residuos tóxicos, que incluso muchas veces provocan incendios subterráneos, generando gases altamente nocivos para la salud.

Por ello, el candidato afirmó que es necesario clausurar todos los tiraderos a cielo abierto, en especial los dos que se tienen en esta zona, por su cercanía con habitantes, y después fortalecer a las instituciones correspondientes para que se cancele y prohíba continuar con esta práctica.

El candidato joven, comprometido con el medio ambiente, puntualizó que el Partido Verde busca crear políticas públicas para que no sólo se clausuren estos basureros, sino además se utilicen los residuos de manera sustentable a fin de proteger al medio ambiente y a la población.