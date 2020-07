El basurero de Villa Allende permanecerá cerrado una semana más, y posteriormente se volverán a verter alrededor de 450 toneladas de residuos sólidos generados en el municipio de Coatzacoalcos.

El Secretario de Gobernación, Noé García Joffre aclaró que el cierre de este tiradero ocurrido el pasado 16 de julio se debió a que se localizaron desechos hospitalarios por lo que las autoridades ambientales estatales procedieron a su clausura.

"La Procuraduría del Medio Ambiente vino hacer una inspección de tipo ocular, nosotros no fuimos notificados como gobierno municipal de manera pronta, hasta que se dio la expedición y dentro del recorrido se dieron cuenta que en el tiradero había un espacio para basura de residuos de hospitales", detalló.

Enfatizó que los hospitales de la ciudad no están separando su desecho, por lo que hizo un llamado a los nosocomios para que contribuyan con esta responsabilidad, para que limpia pública lo levante.

"Nosotros al dar el servicio se recoge la basura, pero no podemos hacer una clasificación de esos residuos por eso hacemos un llamado a las clínicas para que nos apoyen y continuemos con el servicio que se da diario, a veces dos o tres veces", comentó.

García Joffre dijo que la principal recomendación de la PMA fue exclusivamente para que no se viertan residuos biológicos nunca fue para que se dejara de tirar la basura, hacer un gobierno responsable hasta que no hubiera una aclaración.

"En la recomendación es exclusivamente para que no se viertan mezclas de residuos biológicos, nunca fue para que se dejara de tirar la basura, a ser un gobierno comprometido responsable y hasta que no haya una aclaración de las autoridades en materia ejecutiva no se está vertiendo ahorita basura en Villa Allende", agregó.

Cabe destacar que por esta situación la basura de este municipio está siendo llevada a Minatitlán.