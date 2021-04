Azotea del Hospital Comunitario, basurero clandestino

En un basurero clandestino se ha convertido la azotea del Hospital "Valentín Gómez Farías", al almacenar aproximadamente cien kilos de ropa de pacientes con Covid-19, así como ensangrentadas, llenas de orina y excremento.

Un trabajador del lugar, denunció el foco de infección que desde diciembre del año pasado mantienen en una parte de la azotea, exactamente en la que da a la calle Nicolás Bravo.

Expuso que pese a ser una situación de riesgo y contaminación, el director del hospital, Pedro Miguel Rosaldo, la administración y la jefatura de Servicios Generales, han hecho caso omiso hasta la fecha de la situación.

"Ya está reportado, la verdad no hacen nada al respecto, ni el director, ni la administradora y menos el jefe de servicios generales; ya tiene varios meses ahí aproximadamente desde diciembre", dijo.

A su vez, el trabajador, declaró que la ropa permanecía esparcida por el lugar, ya que apenas hace 15 días la metieron en bolsas.

"Es ropa del mismo hospital, que contienen ropa sucia de sangre, de fluidos corporales y de pacientes de covid, la tienen en la azotea del y está ahí porqué no saben a dónde tirarla porque el camión recolector de basura no se la lleva; a parte de los malos olores, la compañía que lava la ropa ya no se la quiere llevar porque prácticamente esa ropa ya está podrida" apuntó.

De acuerdo a gráficas y a un vídeo que proporcionó el trabajador, se trata de poco más de 10 bolsas de color rojo claro, que contienen plasmada la señalización de "riesgo biológico".

Y de acuerdo a datos tomados de la red, se entiende por riesgo biológico trabajar con agentes biológicos como microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

Cabe recordar que en agosto del año pasado una situación similar ocurrió en la institución médica, aunque se trataba de bolsas de basura de Residuos Peligrosos Biológico-Infeccioso (RPBI) que mantenía lleno el patio trasero del nosocomio, así como también ropa de hospital que igual estaba al aire libre del en la azotea del nosocomio.

MUEBLES ABANDONADOS REPRESENTAN FOCO DE INFECCIÓN

Aunado a las innumerables quejas por la falta de mantenimiento en el Hospital Regional "Valentín Gómez Farías", sus alrededores igual representan un foco de infección, al permanecer llenas de basura ajena al nosocomio.

Tras un recorrido realizado por Diario del Istmo, durante la mañana del martes, se constató que sobre la entrada principal al hospital Comunitario, que se ubica en la avenida Juárez, el camellón central concentra muebles de sala que dan mala imagen.

De igual forma en las inmediaciones de la clínica de manera frecuente, se observan personas en situación de calle, situación que incomoda a familiares de pacientes internados que también tienen que esperar entre los desechos mencionados.

Frente al Área de Urgencias, continúan acumulando de basura que además de dar mala imagen a la institución médica, crea focos de infección, y sin que ninguna autoridad correspondiente haga algo al respecto.